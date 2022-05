Péricles e Xande de Pilares -

Rio - Péricles gravou seu novo DVD 'Pagode Do Pericão 2', no Classic Hall, em Recife, na madrugada deste sábado, e animou o público presente. O cantor ainda recebeu no palco Geraldo Azevedo, Mumuzinho, Marvilla e Xande De Pilares, que fazem participações especiais neste trabalho.

"Esse pagode é uma experiência. É uma maneira da gente ver músicas que estão no nosso imaginário, mas na nossa versão. Sei que muitas pessoas gostariam de ouvir certas canções cantadas pela gente, então, a gente resolveu criar o 'pagode do Pericão' pra vocês", disse o sambista, na ocasião.

Um dos momentos mais marcantes da gravação do DVD foi quando Péricles cantou o sucesso 'Graveto', de Marília Mendonça, que faleceu em uma acidente aéreo em novembro do ano passado, em ritmo de pagode. “Marília eterna, receba nosso carinho”, afirmou ele.