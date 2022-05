Pepita e o marido com o primeiro filho do casal - Reprodução/Instagram

Pepita e o marido com o primeiro filho do casal Reprodução/Instagram

Publicado 07/05/2022 17:18

Rio - Na véspera do Dia das Mães, Pepita anunciou que adotou o primeiro filho com o marido, Kayque Nogueira. A cantora deu a notícia através de uma publicação no Instagram em que apresenta Lucca Antônio, de 5 meses, aos seguidores.

fotogaleria

"Prometemos te dar todo o amor do mundo…Bem vindo, meu filho Lucca Antônio", escreveu. Em entrevista para o colunista Léo Dias, do Metrópoles, Pepita revelou que o bebê é fruto do envolvimento de seu marido com outra mulher durante o período em que o casal deu um tempo na relação. A artista contou ainda que a mãe biológica desejava abortar, mas ela e o marido decidiram ficar com o bebê.

"Falei pra ele, vamos resolver a situação: pega a criança. Mexeu no meu emocional, porque eu sempre quis ser mãe […] eu queria ter a minha família. Sempre pensava que quando tivesse um filho ia ser o amor mais puro e verdadeiro do mundo", disse. "Quando eu vi aquele ser entrando na porta da minha casa, eu falei: 'Meu Deus, onde foi que eu cheguei?' A mão, o rosto, o cheiro, tudo me acalentou naquele momento, sabe? Tudo me fez acreditar que amor existe", relembrou.