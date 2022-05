Vitão - reprodução do instagram

Publicado 07/05/2022 12:06

Rio - Após dizer que está redescobrindo sua sexualidade, em entrevista à 'GQ', Vitão desabafou sobre as críticas que vem recebendo devido sua declaração. Através do Instagram Stories, nesta sexta-feira, o cantor afirmou que o tema não deveria gerar tanta polêmica e reclamou do fato do assunto gerar mais repercussão que o lançamento de sua nova música, 'Declaração'.

"O meu questionamento é justamente sobre o conceito de sexualidade que a gente tem no nosso mundo. E como isso acaba encaixotando a gente de todas as formas, aprisionando a gente em muitos momentos. E como isso é um grande determinador social de respeito, poder, de como as pessoas te veem, te respeitam ou não. Será que isso não é muito mais uma criação social e religiosa do que de fato nossa natureza como ser humano?", perguntou ele.



Na sequência, o cantor refletiu: "Talvez a gente seja menos complicado que isso, talvez a gente só goste de se encostar mesmo, de se amar, independente de gênero, roupa, de qualquer coisa, de órgão sexual. Ou você é bi, ou gay, ou hétero, ou alguma da outras iglas. E isso acaba determinando tudo na nossa vida... por que tem que ser assim? Será que isso existe realmente na nossa natureza? Eu acho que não", opinou.



Por fim, Vitão disse que as pessoas preferem falar sobre sua sexualidade ao invés de ouvir sua nova música de trabalho. "Eu sou músico, pra quem não sabe, lancei uma música hoje (nesta sexta-feira, dia 06), inclusive, e está todo mundo falando só sobre se eu sou gay ou não, ao invés de ouvir minha música. E talvez ouvindo minha música você entenda muita mais a verdade. Esse é meu questionamento. Só quero gerar debate e discussão, é isso que os artistas fazem. Que a gente possa ser cada vez mais livre com o ser humano", completou.



Entenda:

Em entrevista à 'GQ', Vitão falou abertamente sobre sua sexualidade e disse que não sabe onde se encaixa. "Cabelo, roupa, maquiagem, não tem nada a ver com sexualidade. Eu mesmo estou em um momento de não saber o que eu sou. Não sei exatamente onde me encaixo. Até então sempre me vi como um homem hétero, sempre gostei de mulheres, mas cada vez mais entendo que talvez sexo seja mais do que apenas isso. Tenho me entendido de outras formas, me relacionado com pessoas diferentes e é muito disso. Estou namorando comigo mesmo, um momento de autoconhecimento", confessou.