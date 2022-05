Aleksandro, da dupla com Conrado, fez show no Paraná antes do acidente - Reprodução/Instagram

Publicado 07/05/2022 17:59

Rio - Aleksandro realizou uma apresentação no Paraná com o parceiro de dupla, Conrado, horas antes de sofrer um acidente de ônibus na rodovia Régis Bittencourt, no interior de São Paulo. O sertanejo e mais 5 pessoas não resistiram aos ferimentos e morreram na madrugada deste sábado (07).

fotogaleria A dupla compartilhou os registros do show feito no Paraná e agradeceu a presença do público. "Obrigado Tijucas do Sul. Foi uma noite incrível com ao lado de vocês. A energia foi sensacional", escreveram. Nas imagens, Aleksandro aparece usando seu tradicional chapéu.

Entre os mortos, apenas a identidade de Luiz Aleksandro Talhari Correia, de 34 anos, foi divulgada. Mais cedo, a equipe dos artistas informou que Conrado, dupla do sertanejo, foi encaminhado ao hospital com ferimentos leves.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a causa do acidente teria sido o pneu dianteiro esquerdo que estourou fazendo com que o motorista perdesse o controle e tombasse no canteiro central.