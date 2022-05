Diogo Mussi usa suas redes sociais para falar sobre o irmão, Rodrigo - Reprodução / Instagram

Diogo Mussi usa suas redes sociais para falar sobre o irmão, RodrigoReprodução / Instagram

Publicado 07/05/2022 12:30

Rio - Diogo Mussi, irmão de Rodrigo Mussi, fez um desabafo através do Instagram Stories, neste sábado. Ele reclamou dos pedidos de fotos do ex-BBB em sua reabilitação. O advogado disse que as pessoas precisam ter mais respeito com a recuperação do gerente comercial, apesar da evolução no tratamento que tem feito desde que sofreu um grave acidente de carro em São Paulo.

fotogaleria

"As pessoas precisam ter mais senso antes de pedir imagens do meu irmão, que foi extubado há pouco mais de 15 dias. Se você realmente gosta do Rodrigo, respeite", pediu Diogo, que reforçou que o gerente comercial tem se dedicado em sua recuperação. "A reabilitação leva tempo e está sendo muito árdua para ele, que se esforça, diariamente, para alcançar o objetivo. Mais respeito, por favor!", completou.

Na última quinta-feira, Diogo contou para os fãs que Rodrigo não prefere aparecer, por enquanto. "Em consulta de rotina, Rod fez vários exames. Também fez fisioterapia e terapia ocupacional. Ele está bem e, apesar de sentir falta dos fãs, prefere se resguardar e não aparecer por enquanto, estando 100% focado na sua reabilitação", explicou o advogado.