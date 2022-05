Dom, filho de Pedro Scooby, venceu campeonato de skate - Reprodução/Instagram

Publicado 07/05/2022 16:45

Rio - Pedro Scooby dividiu com os seguidores neste sábado (07) uma conversa realizada com Dom, seu filho com Luana Piovani, após o primogênito vencer um campeonato de skate, em Portugal. O menino, de 10 anos, dedicou a vitória ao surfista.

fotogaleria "Dom acabou de ganhar o campeonato lá em Portugal, vou mostrar pra vocês a imagem que minha patroazinha filmou, quando ele me ligou. Só alegria! Campeão! É isso aí, DomDom!", festejou Scooby. Na conversa, Dom falou sobre a vitória. "Pai, eu ganhei pra você", disse. "Filho, eu te amo! Papai tá muito orgulhoso de você", respondeu o surfista.