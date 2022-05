Aleksandro, dupla sertaneja com Conrado, morre após grave acidente de ônibus - reprodução do instagram

Publicado 07/05/2022 15:41 | Atualizado 07/05/2022 15:52

Rio - Vários famosos usaram as redes sociais para lamentar a morte de Aleksandro, da dupla com Conrado, neste sábado em um grave acidente de ônibus, na rodovia Régis Bittencout, na altura de Miracatu, no interior de São Paulo . Além do sertanejo, outras cinco pessoas perderam a vida.

A dupla Simone e Simaria se manifestou através do Twitter. "Nossos sentimentos à família e amigos do cantor Aleksandro", publicou. Irmão de Marília Mendonça, que faleceu em um acidente aéreo em novembro do ano passado, João Gustavo, que faz dupla com Dom Vittor, desabafou: "Que Deus conforte o coração dos familiares e amigos das vítimas!! e horrível reviver esse sentimento eu fico todo desconcertado com ansiedade e lembranças que nunca mais queria lembrar daquele pesadelo".

Solange Almeida publicou: "Que Deus conforte todas as famílias que perderam alguém no acidente da dupla Conrado e Aleksandro". A dupla Matheus e Kauan também lamentou a morte do cantor. "Mais uma perda precoce e imensamente triste em nosso meio. Aleksandro era um artista fantástico e a notícia do falecimento dele enche nosso coração de tristeza. Nossos sentimentos aos fãs, amigos e família da dupla e parceiros de banda que nos deixaram hoje nesse trágico acidente".

Alguns ex-participantes do 'Big Brother Brasil' também se pronunciaram no Twitter. "Poxa gente acabei de ver sobre o acidente. Minhas orações e carinho por familiares, amigos e fãs da dupla Conrado e Aleksandro", escreveu Marcela MC Gowan. "Minhas orações e meus sentimentos a todos os familiares, amigos e fãs que perderam seus amados no acidente com o ônibus da dupla Conrado e Aleksandro. Muita força!", publicou o ex-BBB Vyni. "Meus sentimentos a todos que perderam alguém no acidente com o ônibus da dupla sertaneja Conrado e Aleksandro", desejou Juliette.

Nossos sentimentos à família e amigos do cantor Aleksandro — Simone e Simaria | BAR DAS COLEGUINHAS 2 (@SimoneeSimaria) May 7, 2022

Que Deus conforte o coração dos familiares e amigos das vítimas!! e horrível reviver esse sentimento eu fico todo desconcertado com ansiedade e lembranças que nunca mais queria lembrar daquele pesadelo — jao (@jgdiasgo_joao) May 7, 2022

Que Deus conforte todas as famílias que perderam alguém no acidente da dupla Conrado e Aleksandro — Solange Almeida #TudoPassa (@SolangeAlmeida) May 7, 2022 Mais uma perda precoce e imensamente triste em nosso meio. Aleksandro era um artista fantástico e a notícia do falecimento dele enche nosso coração de tristeza. Nossos sentimentos aos fãs, amigos e família da dupla e parceiros de banda que nos deixaram hoje nesse trágico acidente pic.twitter.com/0funU6a486 — Matheus & Kauan (@matheusekauan) May 7, 2022

Meus sentimentos a todos que perderam alguém no acidente com o ônibus da dupla sertaneja Conrado e Alessandro. — Juliette cansada de dançar (@juliette) May 7, 2022

Poxa gente acabei de ver sobre o acidente. Minhas orações e carinho por familiares, amigos e fãs da dupla Conrado e Aleksandro — Marcela Mc Gowan (@marcelamcgowan) May 7, 2022