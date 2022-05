Tom Cavalcante e Miguel Falabella - reprodução do instagram

Publicado 07/05/2022 10:25 | Atualizado 07/05/2022 10:39

Rio - Tom Cavalcante e Miguel Falabella almoçaram juntos, nesta sexta-feira, e publicaram um clique do momento no Instagram. Os dois, que atuaram A série "Sai de Baixo", sucesso do final dos anos 90, como Ribamar e Caco Antibes, deixaram os fãs em polvorosa com o reencontro.

"Almoçando, matando as saudades e rindo muito com meu amado", escreveu Miguel na legenda. Tom compartilhou o mesmo clique em sua rede social. Tarde de criação com meu irmão, Miguel Falabella, direção Formata e manutenção dessa infinita amizade", destacou.

Os fãs dos atores vibraram com a imagem. "Ribamar e Caco Antibes … bons tempos", comentou um. "Uma dupla de milhões", disse outro. "Meus ídolos eternos ", confessou um terceiro.