Preta Gil reúne amigos em sua casa - reprodução do instagram

Preta Gil reúne amigos em sua casareprodução do instagram

Publicado 07/05/2022 09:57 | Atualizado 07/05/2022 10:05

Rio - Preta Gil e seu marido, Rodrigo Godoy, reuniram alguns amigos em sua casa, no Joá, na Zona Oeste do Rio, na noite desta sexta-feira. Entre eles estavam a cantora Ivete Sangalo, Gominho, Duh Marinho, Ju de Paulla, Dito e Markito Costa. A mamãe de Francisco Gil publicou um clique do encontro no Instagram e comemorou: "Uma onda poderosa de amor invadiu nossa casa hoje", escreveu ela.

fotogaleria

Através dos comentários, Ivete se declarou para Preta. "Te amo tanto". Outros famosos também reagiram à publicação. "Ah, amo tudo", disse Carolina Dieckmann. "Amo todo mundo", comentou Marcela Rica.