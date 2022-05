Larissa Manoela compartilha fotos de encontro com Isis Valverde, Vanessa Giácomo e Debora Ozório - Reprodução/Instagram

Larissa Manoela compartilha fotos de encontro com Isis Valverde, Vanessa Giácomo e Debora OzórioReprodução/Instagram

Publicado 23/05/2022 18:46

Rio - Larissa Manoela usou suas redes sociais, nesta segunda-feira, para compartilhar as fotos tiradas durante um encontro com Isis Valverde, Vanessa Giácomo e Debora Ozório. Nos cliques, as atrizes posam sorridentes enquanto vestem looks estilosos para se proteger do frio no Rio de Janeiro.

"Baita encontro, boas risadas e algumas fotos clicadas", declarou a protagonista da novela "Além da Ilusão", na legenda da postagem. "Já quero mais", comentou Debora, enquanto Vanessa respondeu a publicação com vários emojis de coração.

Fãs do quarteto também elogiaram as fotos publicadas no Instagram de Larissa: "É muito talento em poucas fotos", afirmou um seguidor. "As mais lindas da Globo", escreveu outro internauta. "Eta que turma da pesada", disparou um terceiro.

