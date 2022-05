Durante show, Xand Avião foi atingido por uma chama de fogo - Reprodução

Durante show, Xand Avião foi atingido por uma chama de fogoReprodução

Publicado 23/05/2022 17:09

Rio - Xand Avião passou por um susto durante uma apresentação em São Paulo, no último sábado. O cantor foi atingido no rosto e nos braços por uma chama dos efeitos pirotécnicos de seu show, mas não teve ferimentos graves. O artista mandou um recado aos fãs após a apresentação. "Valeu, SP! O Viiixe! Forró e Piseiro pegou fogo aqui. Acho que São Paulo chegou aos 50 graus com esse show. Botamos para ferver, né não?!!", falou no Instagram.

Os internautas comentaram o episódio e criticaram o uso do efeito. "Mete fogo em show sim, vai ser legal, eles disseram", ironizou um. "Meu Deus, esse povo não aprendeu mesmo com a boate kiss, né", disse outra relembrando a tragédia na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e que acabou matando mais de 240 pessoas.