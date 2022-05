Cauã Reymond e Grazi Massafera celebram aniversário da filha, Sofia - Reprodução/Instagram

Publicado 23/05/2022 20:51

Rio - Cauã Reymond e Grazi Massafera encantaram seus seguidores ao comemorar o aniversário da filha, Sofia, que completa 10 anos nesta segunda-feira. O ator publicou uma sequência de fotos no Instagram em que aparece dividindo momentos especiais com a herdeira: "10 anos de um amor que só aumenta", declarou o artista.

fotogaleria

Enquanto isso, Grazi foi aos Stories do Instagram para compartilhar uma foto da festinha que organizou para Sofia, que é fruto do relacionamento que teve com Cauã entre 2007 e 2013. "O dia dela que me transforma. Que amo mais que tudo nesse mundo!", escreveu a atriz. No feed, a loira publicou um vídeo feito por fã que reúne diversas fotos da pequena e se declarou: "Anjo da minha vida, te amo infinito e além".

O aniversário de Sofia vem poucos dias após o pai completar 42 anos. Na última sexta-feira, Cauã Reymond ganhou uma homenagem nas redes sociais de sua atual esposa, Mariana Goldfarb. "Meu amor, tudo que há de melhor, mais bonito e mais leve é o que desejo a você. Te amo", escreveu a influenciadora. A ex-esposa do ator também o parabenizou: “Parabéns, Cauã. Feliz novo ciclo, muita saúde, sucesso, luz e alegrias pra sua vida”, disse Grazi Massafera.

Confira: