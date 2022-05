Maria Lina mostra cabelos brancos e alega não ter nenhum problema com a tonalidade dos fios - Reprodução / Instagram

Publicado 24/05/2022 09:01 | Atualizado 24/05/2022 09:02

Rio - Maria Lina, de 23 anos de idade, usou as redes sociais para revelar seus fios de cabelos brancos e admitiu não se incomodar com eles. No Instagram, a influencer matou a curiosidade de alguns seguidores e mostrou as madeixas de perto, enquanto dizia achar cômico o interesse das pessoas sobre o assunto.

"Sempre que eu posto um vídeo em que aparece meu rosto mais de perto recebo direct das meninas perguntando: 'você tem cabelo branco ou é impressão minha?'. Eu tenho 23 anos e tenho muito cabelo branco. Bastante aqui no canto, principalmente aqui em cima", explicou.

Após fazer mini vídeos dos cabelos nos stories, Maria afirmou que pretende deixá-los naturais. "Não me incomoda e não pretendo pintar tão cedo. Mas que tem, tem. E tem bastante. Vida real", afirmou. "Acho engraçado a reação das pessoas olhando. Acontece!", naturalizou a influenciadora.