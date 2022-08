Isabella Scherer fala sobre ganho de peso - Reprodução / Instagram

Publicado 22/08/2022 10:42

Rio - Isabella Scherer, de 26 anos, usou as redes sociais, no último domingo, para sanar a curiosidade dos seguidores sobre alguns detalhes acerca da reta final de sua gestação. No Instagram, a influenciadora que está grávida dos gêmeos Mel e Bento, frutos do relacionamento com Rodrigo Calazans, falou sobre quantos quilos ganhou na gestação e também, deu informações sobre a possível data do parto.

"Você já engordou quantos quilos até agora?", quis saber um seguidor. "Até agora, dezoito", respondeu Isabella, na legenda de um registro do início da gestação. "Nessa foto vemos eu claramente achando que era um bebê só", acrescentou, bem-humorada.

Nos stories, a influenciadora revelou que os bebês estão previstos para o dia 5 de setembro, quando completará 38 semanas de gravidez. Entretanto, Isabella ressaltou que caso não ocorra como o planejado, agendará um dia para realizar o parto. "Vou começar a 36 amanhã, então na semana 38 eles tem que nascer", respondeu a uma internauta. "Vou esperar entrar em trabalho de parto, mas, se tiver passando de 38 semanas, a gente vai agendar", concluiu.