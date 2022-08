Grávida, Virgínia Fonseca rebate comentários maldosos sobre seu corpo - Reprodução / Instagram

Publicado 22/08/2022 08:25 | Atualizado 22/08/2022 08:33

Rio - A influenciadora digital Virgínia Fonseca, de 23 anos, usou as redes sociais para rebater críticas recebidas sobre seu corpo, após aparecer de biquíni nos stories do Instagram. No último sábado, a influencer expôs alguns comentários maldosos enviados para ela na rede social e admitiu receber mensagens deste teor com frequência.

"Eu postei hoje falando do meu peito e do meu umbigo e vi o povo indignado no 'direct', dizendo que não seria possível que eu teria que explicar isso [sobre as alterações do corpo na gravidez] e tal... Pois tudo é possível na internet, amigos", iniciou Virgínia, que espera pela segunda filha, Maria Flor, fruto do casamento com o cantor Zé Felipe.

Nas mensagens exibidas por Virgínia, internautas ocupavam-se em criticar o umbigo da artista. "Que umbigo feio é esse, pelo amor de Deus", dizia uma. "Umbigo feio da p*rra", comentou outra. "E esse umbigo, 'véi'", disparou uma terceira. "Quando eu falo, vocês não acreditam. Mas vai eu falar da aparências dessas donzelas... É complicado. O estômago vira brejo de tanto sapo que a gente engole", rebateu a influenciadora.

Durante o desabafo, Virgínia ainda publicou um vídeo em que aparece dançando, de biquíni, semanas antes de engravidar de Maria Flor. "Gravidez muda tudo na gente. Desde o corpo até o jeito de pensar/agir! Mas entendo que tem mulheres que não entendem sobre a maternidade ou, enfim, apenas não respeitam esse momento! Tudo muda! A gente vê tudo se alterando no nosso corpo, estrias surgindo, entre muitas outras coisas que não preciso citar aqui. Mas o que nos conforta é o amor que sentimos, que é o maior do mundo e só quem é mãe sabe", pontuou.

Posteriormente, a influenciadora publicou uma foto ao lado da primogênita, Maria Alice, e alegou que para ela as filhas são o mais importante. "Esse amor aqui é maior que tudo, mais importante que qualquer coisa. Sempre falo que sou muito grata a Deus por me permitir viver isso com apenas 23 anos! E, em breve, em dose dupla. Minha melhor versão", finalizou.