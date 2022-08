Mara Lúcia Abrão, mãe do ex-BBB Rodrigo Mussi, deu entrevista ao ’Esporte Espetacular’ - Reprodução

Mara Lúcia Abrão, mãe do ex-BBB Rodrigo Mussi, deu entrevista ao ’Esporte Espetacular’Reprodução

Publicado 22/08/2022 08:05 | Atualizado 22/08/2022 08:28

Rio - Mara Lúcia Abrão de Carvalho, mãe do ex-BBB Rodrigo Mussi, acusou o filho de nutrir uma espécie de amor doentio por ela. Em entrevista ao programa "Domingo Espetacular", da Record TV, a empresária afirmou que, na infância, Rodrigo não gostava de dividir sua atenção com os demais e afastava até mesmo o próprio pai.

"Ele [Mussi] falou do amor imenso que tinha por você, sentia que era assim?", indagou a repórter Fabiana Oliveira durante a conversa. "Era doentio. Você acredita? Ao nível de afastar o pai dele de mim. Quando o pai dele colocava a mão em mim, me abraçava, ele entrava no meio e afastava", contou Mara Lúcia.

A mãe do ex-participante do "Big Brother Brasil" rebateu afirmações do filho que, recentemente, expôs alguns de seus conflitos, alegando ter sido explorado financeiramente por ela após sua saída do reality e culpando-a por traumas pessoais. Segundo Mara, ao voltar da Austrália após um intercâmbio, Rodrigo foi morar na casa dela. Ela afirmou ainda que emprestou o dinheiro para que ele fizesse a viagem.

"Eu não emprestei o dinheiro para ele ir para a Austrália? Eu disse que estava na hora de ele devolver, estava precisando", disse a mãe do ex-BBB, justificando o fato de ter pedido R$ 50 mil a ele quando ele deixou o reality show.

"Você acha que ele sofreu muito na infância?", quis saber a jornalista. "Eu não sabia, não sabia disso", argumentou a empresária, referindo-se ao abuso que Rodrigo sofreu por parte de uma empresária na infância. No passado, Rodrigo mudou-se para casa do pai, após brigas constantes com a mãe. No entanto, voltou a viver com Mara, depois de passar uma temporada na Austrália. "Dei minha cama e o meu carro para ele", relembrou.

De acordo com Mara Lúcia, uma pessoa, cujo nome não foi revelado, seria a responsável por promover o afastamento dos dois, na criação de uma estratégia para o "BBB 22". "Alguém criou essa estratégia para ele, e ele levou a ferro e fogo", afirmou. "Posso até pedir perdão para ele. De joelhos, se ele quiser, eu peço perdão de joelho, mas queria vê-lo. Não precisava nem de mídia", pontuou.

Além de Rodrigo, o irmão Diogo Mussi também já chegou a criticar a mãe. Entretanto, dos filhos de Mara, apenas o caçula, Rafael Mussi, aceitou participar da entrevista e optou por assumir uma postura neutra. "Desejo tudo de bom para eles, mas assim como amo eles, também amo a minha mãe. Jamais vou ser um cara injusto e ouvir só um lado da história", alegou o rapaz.