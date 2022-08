Pedro Manso e Jesuíta Barbosa - Reprodução

Pedro Manso e Jesuíta Barbosa

Publicado 21/08/2022 17:33

Rio - Após realizar um comentário de cunho homofóbico sobre a notícia do romance de Jesuíta Barbosa e Cícero Ibeiro , o humorista Pedro Manso usou o Instagram para afirmar que "ama gays" e negar que tenha algum preconceito com a comunidade LGBTQIAP+.

"Eu confesso que errei em algumas frases dando a impressão de que eu era contra, mas não foi essa a minha intenção. Eu amo os gays assim como tenho dois sobrinhos gays e tenho maior carinho e amor por eles, tenho grandes amigos gays que tive a honra de trabalhar também com vários amigos gays e sempre os tratei super bem e com muito respeito. Eu fui recentemente padrinho de casamento da cantora Carol da dupla @carolepriscilaoficial, que se casou com a Larissa no Espírito Santo! Sou padrinho duas vezes, da dupla e de casamento da Carol e a Larissa. Amo demais esse casal que tem o maior carinho e respeito por mim e eu por elas! Isso é ser homofóbico????", escreveu.