Além de trocarem beijos, os dois também dançaram juntinhos no evento, que contou com os shows de que Ludmilla, Pedro Sampaio, Xand Avião, Gustavo Mioto, Jorge e Mateus e Zé Neto e Cristiano, e espantaram o frio que fazia na região.

Solteira desde o término de seu casamento com o surfista Gabriel Medina, no início deste ano, Yasmin chegou a lamentar o fato dos homens não chegarem nela. "Eu querendo viver um romance mas ninguém chega em mim quando eu saio… galera, pode chegar", comentou a modelo, em sua rede social, em julho.Já Enzo não assume um romance publicamente desde o fim de seu namoro com a atriz Bruna Marquezine, no ano passado.

Veja o vídeo do beijo:







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)