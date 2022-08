Jade Picon - Reprodução do Instagram

Publicado 21/08/2022 12:34

Rio - Jade Picon, de 20 anos, está com tudo! A influenciadora digital contou para os fãs, através do Instagram Stories, que gravou um comercial de televisão, neste sábado. Em um clique feito nos bastidores, a ex-BBB aparece usando um um vestidinho curto e colado.

Com a agenda cheia de compromissos, a irmã de Leo Picon, que está no elenco de 'Travessia', trama que substituirá 'Pantanal', na TV Globo, ainda mandou um recado para as pessoas que a criticam através da rede social. "Pode falar o que for, mas aqui tem dedicação, determinação e disposição", destacou.

Na novela, Jade interpretará Chiara, uma influenciadora digital vítima de fake news. Grazi Massafera e Humberto Martins darão vida aos pais da personagem e Chay Suede será o par romântico da ex-BBB. Para se dedicar ao primeiro papel como atriz, a irmã de Leo Picon tem feito aulas de interpretação e se mudou para o Rio, onde está morando em uma mansão.

A escalação de Jade Picon para a novela foi cheia de polêmicas. Quando o nome da influenciadora começou a ser especulado, alguns atores usaram as redes sociais para lamentarem o fato dela não ser atriz e ter conseguido o papel. Após a confirmação de que a ex-BBB realmente estaria no elenco da trama de Gloria Perez, o Sindicato dos Artistas confirmou concedeu uma autorização especial para que Jade pudesse trabalhar apenas nesta novela.