Anitta e Dona Marli no palco do Garota VipReprodução Internet

Publicado 21/08/2022 15:21 | Atualizado 21/08/2022 15:27

Rio - Anitta se apresentou no festival Garota Vip, no último sábado (20), na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Durante a apresentação, a cantora convidou uma fã para subir ao palco, mas não imaginava quem estaria revelando. "Tia Marli" aos 55 anos, foi ao encontro da Patroa, e não só rebolou muito com os dançarinos como ainda deixou sua marca: "Criticar Marli é fácil, difícil é ser Marli"

A "Girl from Rio" ficou surpresa com o potencial da fã, então perguntou: "Qual seu nome, tia? Fala pra gente!" e recebeu a resposta completa: "Meu nome é Marli Gomes da Silva, eu sou do Rio Grande do Norte". Marli ainda continuou ao receber elogios da ídola: "Minha filha, era meu sonho. Vou arrebentar a boca do balão. É só tchuco tchuco nela hoje", confessou.

Em entrevista ao Gshow, Marli Gomes explicou melhor: "Sempre sonhei em ir ao Garota VIP. Eu falava muito antes que queria subir no palco, mas nunca passou pela minha cabeça que eu realmente conseguiria e ainda por cima do lado da Anitta, é uma sensação inexplicável."