Simone afirma que não seguirá carreira gospelReprodução de vídeo

Publicado 21/08/2022 13:37 | Atualizado 21/08/2022 14:51

Rio - Simone Mendes, de 38 anos, usou o Instagram Stories, neste domingo, para colocar um ponto final nos boatos de que seguiria carreira gospel após o fim da dupla com Simaria. A coleguinha negou que mudará seu estilo musical e se emocionou ao falar sobre a irmã.

"Todo mundo sabe que sou cristã, minha família e marido, há 20 anos. Mas eu ainda não vou seguir o gospel porque ainda não é tempo. Sou apaixonada, amo louvar. É o que me traz paz, alegria e felicidade. Mas preciso obedecer ao tempo de Deus", começou a cantora.



Na sequência, Simone disse que continuará embalando o público ao som do sertanejo. "Permaneço cantando um estilo de som que eu amo, cresci ouvindo e me deu tudo na minha vida, o sertanejo. Então, neste projeto paralelo à dupla Simone e Simaria, eu irei cantar sertanejo. Continuarei porque a sofrência é garantida e esse som me move. Amo ver todo mundo cantar, se apaixonar e se divertir. Não teria como cantar outro estilo enquanto Deus não me permite, a não ser esse que amo".

A cantora também manifestou o desejo se dar uma repaginada no visual. "Quero mudar um pouquinho, o visual... não sei, estou pensando no que a gente vai fazer. Não sei se vou mudar um pouco o cabelo. Vou iniciar uma nova dieta para ficar incrivelmente com a energia e saúde lá em cima para cumprir a agenda em todo o Brasil", pontuou.

Ao falar sobre Simaria, Simone se emocionou: "Estou muito feliz pela minha irmã, porque ela está feliz. Ela quer esse tempo pra ela cuidar dos filhos dela. Acho que a coisa mais importante da vida é a família, os filhos da gente... E ela é meu sol, minha luz, minha anja. Eu a amo mais que qualquer coisa nesse mundo. Muito tempo, né.... 30 anos de história. Estou feliz por ela".