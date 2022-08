Eliezer passa perrengue com neve em viagem - Reprodução Internet

Publicado 21/08/2022 16:09

Rio - Eliezer está passando o final de semana com dois amigos no Chile, mas os "perrengues chiques" aproveitaram para curtir a neve também. O ex-BBB saiu para esquiar pela primeira vez e não levou a melhor, em seu Instagram, o namorado de Viih Tube confessou estar todo machucado das quedas: "Estou todo quebrado. Misericórdia. Estou velho".

Além de cair constantemente, Eli também admitiu ter errado no tamanho da calça de neve, e os problemas que isso trouxe: "A minha calça está larga, então, toda vez que eu caio, entra mais neve no meu 'rabo' do que na montanha. Nesse momento, tem mais neve escorrendo pelas minhas pernas do que na montanha, pode ter certeza. Tem muita neve na minha bunda"

Enquanto atualiza seus seguidores com os perrengues da viagem, amigos e outras celebridades brincam com a situação nos comentários da sua postagem. Tadeu Schmitd disse: "Insiste! Aprende, que é a melhor coisa do mundo!!!", ja Viny seu colega de confinamento elogiou o local: "Que lugar lindo". Fãs e internautas também reagiram muito bem à situação e caíram na risada junto com Eli.