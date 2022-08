Gio Ewbank e Titi Gagliasso pintam o cabelo de rosa - Reprodução Internet

Publicado 21/08/2022 12:06 | Atualizado 21/08/2022 12:09

Rio - Giovanna Ewbank topou mais uma transformação com a filha Titi Gagliasso. A pequena pediu para pintar o cabelo de rosa e a mãe não só deixou, como pintou junto: "Ela me fez um pedido e é claro que eu não resisti, pq ela é a minha vida todinha! PRONTO, o cabelo pink veio aí! Te amo minha filha!!!", escreveu na legenda do vídeo de divulgação.

Outras celebridades reagiram adorando o visual novo da dupla, o marido e pai Bruno Gagliasso comentou: "Minhas meninas", Ivete Sangalo também deixou seu recado: "Eles mandam em nós!!! Sabem o quanto amamos ! Bom demais esse amor". Os comentários da publicação bombaram em elogios e amor dos fãs e amigos das estrelas.

A atriz compartilhou o resultado no seu Twitter, onde escreveu: "Olha aí o resultado!

Gostaram??? Ela amou demais!!!! Eu? Ah…vou me acostumar kkkkk, o importante eh q ela amou!"