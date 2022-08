Ludmilla enfrenta problemas técnicos e encerra show antes da hora - Leo Franco / AgNews

Ludmilla enfrenta problemas técnicos e encerra show antes da horaLeo Franco / AgNews

Publicado 21/08/2022 09:20

Rio - Ludmilla, de 27 anos, perdeu a paciência em sua apresentação no festival 'Farraial', no Anhembi, em São Paulo, na noite de sábado. A cantora encerrou o show antes da hora prevista após enfrentar problemas técnicos. Antes de deixar o palco, a esposa de Brunna Gonçalves desabafou com o público sobre a situação.

fotogaleria

"Queria fazer um show f* para vocês, mas infelizmente não foi culpa minha. Não consegui. Mas a gente se encontra Brasil afora, espero ver vocês em um show meu de verdade. Com toda a estrutura que eu mereço", disse a funkeira, antes de cantar a última música.

Segundo relatos, as caixas de som do festival estavam com o volume baixo e, por isso, o público não conseguia ouvir Ludmilla. A funkeira teria até tentado contornar o problema, mas não teve êxito. Sendo assim, a artista decidiu não terminar o show.

Confira:

foi muita falta de respeito que o farraial teve com nós fãs q pagamos ingresso nessa bomba p ver o show da Ludmilla e principalmente desrespeito com ela, sendo a única mulher e preta do line up desse festival micoso! ñ foram capazes de colocar um som que prestasse, decepcionante! — jéssica 23/08 (@jeskaeu) August 20, 2022

Ludmilla não teve culpa nenhuma como estão tentando colocar aqui na Internet; as caixas de som não estavam funcionando, então obviamente o som não iria chegar até a gente, e também o volume estava baixo na hr que ela foi cantar — Tatakae (@Kaique_Hauman) August 21, 2022

fiquei triste por não ver todo o show da @Ludmilla no Farraial, mas ela tá coberta de razão. Foram 3 músicas pq o som tava baixíssimo e quase n dava pra ouvir. Ela foi brigar pras pessoas poderem ouvir, lud vc tem meu apoio 100% por ter se recusado a cantar daquele jeito — gabriella só q com e (@gmzfires) August 20, 2022