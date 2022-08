Michel Teló e Thais Fersoza passeiam com os filhos em shopping

Rio - Michel Teló e Thais Fersoza levaram os filhos Melinda, de 6 anos, e Teodoro, de 5 anos, para um passeio, neste domingo (21), no Shopping Village Mall, localizado na Barra da Tijuca. A família deu uma volta pelo local e parou para admirar os peixinhos que ficam no lago.

O casal se prepara para a nova temporada do 'The Voice Brasil", da TV Globo, com previsão de estreia em novembro. Michel Teló integra o time de jurados ao lado de Lulu Santos, IZA e Gaby Amarantos. Já Thais Fersoza, assume a apresentação dos bastidores do reality musical. A 11ª edição do programa ainda marca a estreia de Fátima Bernardes no comando da atração.

