Anitta descobriu que Gkay cortou seu cabelo - Reprodução/Instagram

Publicado 21/08/2022 17:03

Rio - Anitta acordou neste domingo (21) sem lembrar um episódio que ocorreu no after do Festival Garota Vip. A cantora pediu insistentemente que Gkay cortasse seu cabelo e teve o pedido atendido, mas parece que Anitta ficou confusa ao ser informada por um amigo sobre a situação e verificar o resultado.

fotogaleria "Por que vocês deixaram eu fazer isso? Sério mesmo", perguntou. A cantora foi acordada por um amigo que gravou sua reação ao ver o novo visual no espelho de seu banheiro. Logo em seguida, Anitta pegou o telefone para procurar um cabeleireiro que consertasse o trabalho feito por Gkay. Um amigo sugeriu a influenciadora como solução, mas foi interrompido pela cantora. "Bicha, cala a boca!", pediu Anitta.

Ainda no Instagram Stories de Anitta, é possível acompanhar a reação da cantora ao assistir os vídeos gravados enquanto Gkay cortava seu cabelo.