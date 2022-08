Giovanna Antonelli dará pausa em novelas após Travessia - Reprodução/Instagram

Publicado 21/08/2022 20:29

Rio - Giovanna Antonelli voltará para as telinhas da TV Globo em "Travessia", próxima novela das nove. Na trama escrita por Glória Perez, a atriz reviverá a delegada Helô, mesma personagem que interpretou em "Salve Jorge", de 2012. A nova parceira com Glória Perez marcará a despedida, por tempo indeterminado, de Giovanna Antonelli das novelas.Em entrevista para o Yahoo!, a atriz contou o que motivou essa decisão. "Vai ser o grande fechamento de um ciclo na minha carreira, será bacana. Novela vai demorar um tempo para voltar a fazer de novo. Essa aí, pra mim, é uma grande despedida", disse. "Estou fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, principalmente empreendendo com a Giolaser. Tem outras coisas paralelas que estou focada também. Já tem tanto trabalho para o ano que vem, a agenda está fechada", completou.