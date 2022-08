Renata Domínguez revelou o sexo do primeiro filho com Leandro Gléria - Reprodução/Instagram

Renata Domínguez revelou o sexo do primeiro filho com Leandro GlériaReprodução/Instagram

Publicado 21/08/2022 19:36

Rio - Renata Domínguez divulgou um vídeo em seu Instagram neste domingo (21) para revelar o sexo do bebê que espera, fruto do casamento com Leandro Gléria. Na publicação, a atriz entregou que de sua primeira gravidez nascerá uma menina.

fotogaleria "Esse ano ganhamos um grande presente. Eu estou adorando viver essa jornada da gestação. Cada evolução e momento são especiais, mas se tem uma coisa que me deixava com frio na barriga era descobrir o sexo do bebê", disse no vídeo.

Na legenda da postagem, Renata Domínguez falou sobre a expectativa para o nascimento da bebê. "Ah, que emoção! Vem aí uma BABY GIRL. Quem estava certo o tempo todo comenta ai", escreveu.