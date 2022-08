Anitta corta cabelo em evento pós show - Reprodução Internet

Anitta corta cabelo em evento pós showReprodução Internet

Publicado 21/08/2022 10:54 | Atualizado 21/08/2022 12:11

Rio - Anitta continua sua temporada no Brasil se divertindo com seus amigos. Na noite deste sábado, a cantora promoveu um "after" em sua casa após o show no festival 'Garota Vip', na Zona Oeste do Rio. Mas o que ninguém esperava era que a Patroa convenceria os amigos mais próximos a cortarem seu cabelo no final do evento.

fotogaleria

Com a ajuda da amiga GKay, a "Girl from Rio" cortou seu cabelo em estilo chanel: "Eu vou pegar uma tesoura para cortar meu cabelo. A gente vai cortar o cabelo, é a revolução", disse Anitta, em um vídeo publicado por ela no Instagram Stories.

No entanto, a tentativa do corte não deu certo. A influenciadora, então, tentou consolar a cantora. "Amiga, isso é detalhe, é a nova moda. Isso dá para resolver! Pensa no lado bom, amiga: só você tem esse corte!". Em seus stories, GKay também tentou amenizar: "Pelo menos a cliente amou", escreveu em meio a risadas de todos.