Jesuita Barbosa assume namorado Cicero IbeiroReprodução Internet

Publicado 21/08/2022 11:17 | Atualizado 21/08/2022 11:18

Rio - Jesuita Barbosa já tinha sido flagrado várias vezes com o designer Cícero Ibeiro. Mas na última sexta-feira (19), o ator postou uma foto em seu Instagram tornando o affair oficial para seus seguidores, amigos e fãs. "Ele e eu", escreveu na legenda.

Nos comentários da publicação do ator de "Pantanal", amigos, fãs e outras celebridades parabenizaram o casal. Hugo Gloss escreveu: "Belos! Amei a revelaçao do moreno misterioso", a jornalista Krishna Mahon também mandou suas lembranças: "Lindos". Internautas brincaram e elogiaram muito o casal: "Eu queria eu vc e ele", "Muito gatos!", "Te desejo felicidade Jesu" e "o Jumo" foram alguns dos recados deixados no post.