Internautas notam possível ereção de Bruno após apresentação de bailarina - Reprodução de vídeo

Internautas notam possível ereção de Bruno após apresentação de bailarinaReprodução de vídeo

Publicado 21/08/2022 11:40 | Atualizado 21/08/2022 12:04

Rio - O trecho de uma apresentação de Bruno, da dupla com Marrone, está causando o maior furor no TikTok. É que os internautas apontaram uma possível ereção do cantor com a perfomance de pole dance da dançarina Bela Violence durante o show da turnê 'Cabaré'.

fotogaleria

O polêmico vídeo do momento foi compartilhado por Bela na rede social. Nele, Bruno elogia o desempenho da profissional. "É difícil fazer isso aí. Eu tentei fazer uma vez. Ô Bela, é…Minha virilha é ruim. O parabéns. Eu te amo. Você é f*”, disse o cantor para a jovem.

No entanto, através dos comentários, os internautas notaram em uma possível ereção dele. "Gente do céu. Não acredito que ele ficou animado no meio do show. Olha cada coisa, hein", comentou um usuário da rede social. "Que vergonha para ele. Ela tava fazendo o trabalho, que é lindo. Falta de respeito dele com o público e constrangimento com ela e a esposa", afirmou outro. " Bruno não soube nem disfarçar", destacou um terceiro.

Vale lembrar que Bruno é casado há 26 anos com Marianne Rabelo. Os dois oficializaram a união, em São Paulo, em 2011.