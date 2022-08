Johnny Massaro e o namorado trocam beijos no Festival de Cinema de Gramado

Rio - Johnny Massaro e o namorado, o advogado João Pedro Accioly, posaram no maior clima de romance na 50ª Edição do Festival de Cinema de Gramado, no Rio Grande do Sul, na noite deste sábado. O casal trocou vários olhares e beijinhos no local. Entre os outros famosos que passaram pelo tapete vermelho e enfrentaram o frio da serra gaúcha estão Vitória Strada, Marcella Rica, Adriana Bombom, Zeca Camargo, Paulo Betti, Dadá Coelho, Kadu e Cristianne Moliterno.

No festival, 49 kikitos, nome da estatueta entregue aos vencedores, foram entregues. 'Noites alienígenas', de Sérgio de Carvalho, foi eleito o melhor longa brasileiro do ano. Ao todo, a obra recebeu seis troféus.

