Noite animada! Juliette e mais famosos curtem evento no Rio

Rio - Vários famosos marcaram presença no 'Garota Vip', na noite deste sábado, no Parque Olímpico, localizado na Barra da Tijuca. O evento contou com as apresentações de Wesley Safadão, que trocou beijinhos com a esposa Thyane Dantas no camarim, Anitta, Pedro Sampaio, Belo e Zé Felipe. Um time de estrelas, claro, curtiu os shows de pertinho. Gkay, Silvero Pereira, Rafael Portugal, Fred, Nego do Borel, Sarah Andrade, Anamara, Fred, Thaís Braz, Sarah Andrade e Erika Schneider mostraram muita animação e estilo no evento.

