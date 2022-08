Johnny Depp negocia participação no VMA - Reprodução/Twitter

Publicado 20/08/2022 19:58

Rio - Johnny Depp fará uma aparição surpresa durante o VMA 2022, da MTV. O ator está afastado da mídia desde que foi acusado de agressão pela ex-mulher, Amber Heard, em 2016. Segundo o site TMZ, Johnny Depp aparecerá no palco da premiação vestido de Moon Person, personagem dos troféus do VMA.

fotogaleria De acordo com as fontes do portal, a produção da emissora está negociando a participação do ator no evento, que acontece no dia 28 de agosto. Johnny Depp venceu 5 categorias do VMA ao longo dos anos: Melhor Performance Masculina, Melhor Vilão, Superstar Global e o Generation Award em 2012.

Batalha Judicial

No início de junho, chegou ao fim o julgamento do caso Johnny Depp X Amber Heard . O ator entrou com um processo contra a ex-mulher por difamação em resposta a um editorial que a atriz escreveu para o Washington Post em dezembro de 2018 sobre ser vítima de violência doméstica. Já Amber Heard também processou o ex-marido em uma ação com o dobro do valor, U$ 100 milhões (aproximadamente R$ 481 milhões). O argumento da atriz de "Aquaman" é que Depp a difamou ao chamá-la de mentirosa.

No veredicto, a atriz foi considerada culpada de todas as três acusações de difamação na ação movida pelo ex-marido e terá que pagar 10 milhões de dólares, o equivalente a R$ 52 milhões - o valor inicial era de 15 milhões de dólares, mas o juiz concordou em reduzir o valor. Mas Depp também foi condenado por uma das três acusações do processo e terá que pagar uma indenização de 2 milhões de dólares (R$ 10,2 milhões). O julgamento demorou sete semanas e os jurados levaram três dias para deliberar sobre as conclusões.