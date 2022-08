Andréia Sadi e seus dois filhos - Reprodução Internet

Andréia Sadi e seus dois filhosReprodução Internet

Publicado 20/08/2022 16:19 | Atualizado 20/08/2022 16:42

Rio - Andreia Sadi revelou neste sábado (20), em seu Instagram, o drama que viveu na semana passada com seu filho Pedro. A jornalista já tinha anunciado nos últimos dias que havia se afastado do trabalho para cuidar da saúde do pequeno, que se resolveu em pouco tempo, mas o motivo do problema ainda não foi divulgado. A mãe dos gêmeos João e Pedro não deu mais detalhes na publicação, mas abriu o seu coração em uma legenda emocionante contando como se sentiu ao ver o filho de um ano na UTI.

"Na última foto- a minha primeira noite na UTI com Pedro- eu só mentalizava o reencontro da primeira foto: o abraço no mano Jojo.

Eles nunca tinham ficado separados desde que nasceram e meu coração de mãe de gêmeos tentava manter a calma diante do imprevisível, da insegurança , do sofrimento do meu bebê - do medo. Eu falei para alguns amigos que, dps que virei mãe, eu descobri o que é ter medo.

Um dia eu vou conseguir escrever e falar sobre tudo isso- mas, por ora, ainda não consigo. A mãe, como me disseram, “chora por último, segura a onda”- só “chora” quando tudo está bem, fora de perigo.

Olha.. tentei. Me achava forte mas aí vieram os maiores amores da vida e não consegui seguir à risca. Desabei nas poucas horas em que ele fechava o olhinho lá nas madrugadas. Pedia aquela máxima: “quero trocar de lugar com ele, passa a dor dele p/mim pfv”. Fui acolhida na solidão do medo por mulheres profissionais incríveis que devem ver tanta coisa, ne… mas, p/mim, aquela mão amiga da enfermagem foi tudo. Mas, qd ele estava acordado, guardava as lágrimas no bolso e pintava o set para ajudar no tempo da dor dele passar: fui de música e coreografias -repeat Djavan (que ele tá viciado agora kkk) a contar histórias com ele atento no meu colo- pq ele se sentia mais seguro assim.

Na segunda foto- que é um vídeo feito pelo meu irmão companheiro de turno no hospital- fomos dar um rolê no corredor. Em meio a todos fios e cabos, Pedro faz o show dele: parava p/cumprimentar e mandar beijos para os “vizinhos” do corredor. Surpreendidos, Gui e eu caímos na gargalhada.

Mas ali vi que Pedro estava voltando a ser Pedro raiz: veio para ser alegre, fazer rir, se divertir e ser feliz. Meu coração explodiu. Obrigada por me escolher p/ser sua mãe, meu amor.

Walk on, Pedroca (evite correr pfv vc é mt rápido mamãe num alcança ): eu estarei sempre de mãos dadas com vc", escreveu.

Famosos, jornalistas, amigos e fãs da apresentadora se fizeram presentes nos comentários. Titi Muller comentou: "Um abraço quentinho pra vocês e muuuita saúde", já o jornalista Edu Carvalho disse: "Que coisa mais linda. Saúde a vcs.", e a filha de Zezé Di Camargo, Camilla Camargo também mandou lembranças: "Um filho doente acaba com qq coração de mãe . Força mamãe linda, que Deus abençoe essa família". Além desses exemplos, vários outros profissionais e internautas se solidarizaram de diversas formas.