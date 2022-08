Luan Santana encerra turnê em Portugal - Caio Mayer / Divulgação

Rio - Luan Santana, de 31 anos, fez sua última apresentação em Lisboa, Portugal, na noite deste sábado. O cantor emocionou o público português com a turnê 'Luan City', que reúne seus maiores sucessos. No palco, o artista vibrou ao ver a casa de shows, Altice Arena, lotada e gravou três músicas novas. Na plateia, o cantor Dilsinho, a noiva de Luan, Izabela Cunha, e a irmã dele, Bruna Santana, curtiram a apresentação.

Vale lembrar que, na última quinta-feira, o sertanejo atingiu a marca de artista mais ouvido no país na plataforma de streaming Spotify. "Portugal, o topo é nosso! Obrigado pelo #1, como artista mais ouvido no país", escreveu ele, no Instagram.