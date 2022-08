José Loreto e Rafa Kalimann - Reprodução do Instagram

Publicado 22/08/2022 09:34

Rio - José Loreto, de 38 anos, e Rafa Kalimann, de 29, curtiram um fim de semana romântico em Santa Teresa, no Centro do Rio. O casal queridinho do público compartilhou alguns momentos do passeio com os internautas, através do Instagram Stories, neste domingo.

Em sua rede social, o intérprete de Tadeu, em 'Pantanal', se derreteu pela amada. "Nem sei, só sei que grudei, namorei, quero demais... Deliciosamente em paz", escreveu. Já Rafa resgatou um clique dos dois feito em 2007 , quando tietou o ator. "Eu e José. Sampa, 2007, Esquina da Ipiranga com a São João. Bar Brahma", publicou ela.

