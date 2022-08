Caetano Veloso e Bella Campos - Reprodução Internet

Publicado 22/08/2022 09:43

Rio - A atriz Bella Campos, de 23 anos, que vive a personagem Muda em "Pantanal", encontrou o cantor Caetano Veloso, de 80 no aeroporto, na noite deste domingo, e aproveitou para tirar uma foto com ele. "Quem eu encontro no aeroporto", escreveu Bella na legenda da imagem, divulgada por ela nos Stories, do Instagram.

Caetano completou 80 anos no início deste mês e comemorou a data com um show na Zona Oeste do Rio. A atriz Bella Campos, assim como boa parte do elenco de "Pantanal", conferiu a apresentação. Recentemente, Bella foi alvo de rumores sobre um possível romance com o jogador de futebol Gabigol, do Flamengo.