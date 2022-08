Simony homenageia a filha, Pyetra, pelo aniversário de 16 anos - Reprodução / Instagram

Simony homenageia a filha, Pyetra, pelo aniversário de 16 anosReprodução / Instagram

Publicado 22/08/2022 09:31 | Atualizado 22/08/2022 09:35

Rio - Simony usou as redes sociais , no último domingo, para comemorar o aniversário de 16 anos da filha, Pyetra, fruto de seu antigo relacionamento com o ex-jogador Diego Souza. No Instagram, a cantora, que segue em tratamento contra um câncer de intestino, publicou uma série de registros da menina e escreveu um texto emocionado.