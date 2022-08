Fátima Bernardes posta selfie em que aparece com William Bonner e Natasha Dantas - Reprodução Internet

Fátima Bernardes posta selfie em que aparece com William Bonner e Natasha DantasReprodução Internet

Publicado 22/08/2022 08:55

Rio - A apresentadora Fátima Bernardes postou nos Stories, do Instagram, uma selfie em que também estão seu ex-marido, William Bonner, e a atual mulher dele, Natasha Dantas. "Bem-vindos", escreveu Fátima na legenda da foto, que conta ainda com Vinicius Bonemer, filho do ex-casal, e a namorada dele. Vinicius e a namorada moram na França e, aparentemente, retornaram ao Brasil para uma visita.

A apresentadora também postou uma foto em que aparece sozinha com o filho. "Fim de domingo mais feliz", escreveu na legenda da imagem. Atualmente, Fátima Bernardes tem 59 anos e namora Túlio Gadelha, de 34.

"Uma vez, eu estava com Túlio, e uma mulher se aproximou de mim e disse: 'Fátima, eu não enxergo luz no fim do túnel, mas eu enxergo isso em você'. A minha forma de lidar é ficar o mais saudável possível, fazendo atividades, descobrindo coisas novas. Estou sempre tentando aprender uma coisa nova. Nunca digo: 'agora não dá mais' ou 'não dá mais tempo'. Eu posso ter o hoje ou 30 anos. Acho que estou me preparando pro futuro, me sentindo viva, atuante, e se isso inspirar outras pessoas, é nosso papel, é importante", disse a apresentadora ao "Roda Viva" sobre envelhecimento.