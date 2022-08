Virgínia, Zé Felipe, Leonardo e Poliana Rocha - Reprodução do Instagram

Publicado 22/08/2022 11:41

Rio - Poliana Rocha matou algumas curiosidades dos fãs através do Instagram Stories, neste domingo. Após ser questionada por um internauta se teve a 'síndrome do ninho vazio', a esposa de Leonardo revelou que ela e o cantor sofreram muito após o casamento do filho, o cantor Zé Felipe, com a influenciadora Virginia Fonseca. A loira, inclusive, contou que o sertanejo chorava toda noite com saudade do herdeiro.

"Tanto eu quanto o Leo sentimos muito. O ninho ficou vazio e sofremos. A sorte é que eles moram perto da gente. Leo chorava quase toda noite sentindo falta do Zé", revelou Poliana. Vale lembrar que Leonardo tem seis filhos, Pedro Leonardo, Monyque Isabella, Jessica Beatriz, Matheus Vargas, Zé Felipe e João Guilherme.

Durante o bate-papo com os fãs, Poliana também disse o que mudou em sua vida após o nascimento da neta, Maria Alice, de 1 ano. "Minhas amigas, primas e conhecidas falaram que eu sumi demais, que não tenho mais tempo para elas. Realmente, eu sumi mesmo. Minha vida deu uma virada depois da chegada da Maria. Um sentimento único e intenso tomou conta de mim e o tempo que tenho quer ficar só com ela. Prometo administrar melhor meu tempo para não ficar tanto tempo longe."