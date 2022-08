Luana Piovani viaja com o namorado para a Jordânia - Reprodução Internet

Publicado 23/08/2022 11:00

Rio - Luana Piovani, de 45 anos, está curtindo uma viagem romântica com o namorado, Lucas Bitencourt, de 32. A atriz postou no Instagram, nesta terça-feira, algumas fotos do casal na cidade de Petra, na Jordânia. "Finalmente chegamos a Petra! E preciso dividir com todos que, além do 'tesouro' da Cidade Rosa, há outro tesouro por lá: o menino Wisam. Fazendo-se guia mirim, conquistou meu coração com seu sorriso contagiante, suas direções as minhas fotos e vídeos turísticos. E essa beleza, né? Como não mencioná-la?", iniciou a atriz.

"Em seguida, eu pirando no Teatro Romano do século I d.C., com 4 mil lugares e depois expandido para 8 mil. Depois, dentro da sala-tumba perfeitamente feita pelos nabateus e com cores que só Deus é capaz de criar. Por último, eu ali, extasiada com tanta história enquanto o vento acarinhava-me daquele jeito que só ele faz. O grand finale das fotos não precisa de legenda, as imagens dizem tudo", continuou.

"Grata, amor meu, pelo filme que vivemos, pela realizaçao do sonho histórico e fantasia. Sempre quis ter um Lawrence d’Arabia para chamar de meu", brincou.