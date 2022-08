Galvão Bueno e a mulher, Desirée Soares - Reprodução

Galvão Bueno e a mulher, Desirée SoaresReprodução

Publicado 23/08/2022 13:38

Rio - Galvão Bueno levou a esposa, Desirée Soares, para comemorar o aniversário de 53 anos dela em uma viagem luxuosa para Los Angeles, nos Estados Unidos. O casal se hospedou no famoso hotel que foi cenário do filme "Uma Linda Mulher", protagonizado por Julia Roberts e Richard Gere.

fotogaleria

"Desirée, minha princesa! Hotel Beverly Whilshire, Los Angeles! Em 2000, fizemos uma lua de mel antecipada, inspirada no filme Pretty Woman, Uma Linda Mulher, que Julia Roberts e Richard Gere aqui fizeram! 22 anos depois, estamos de volta para comemorar seu aniversário! Te amo mais que nunca!", escreveu o locutor na legenda do vídeo que publico no Instagram.



"São 22 rosas, pelo dia do seu aniversário e 22 anos que viemos aqui para casar", disse Galvão, ao dar um buquê para Desirée.