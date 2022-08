Graciele Lacerda nega acusações de ter proibido entrada dos filhos de Zezé Di Camargo em sua casa - Reprodução / Instagram

Graciele Lacerda nega acusações de ter proibido entrada dos filhos de Zezé Di Camargo em sua casaReprodução / Instagram

Publicado 23/08/2022 12:28 | Atualizado 23/08/2022 12:30

Rio - Graciele Lacerda usou as redes sociais, na última segunda-feira, para falar um pouco sobre sua relação com os filhos do noivo, Zezé Di Camargo e também, sobre seu estilo de vida. No Instagram, a influencer negou que tenha proibido a entrada de Igor, Camilla e Wanessa Camargo em sua casa e também, rebateu acusações sobre usar anabolizantes.

fotogaleria

"É verdade que você proibiu os filhos do Zezé de irem ao seu apartamento?", quis saber uma internauta. "Mentira. Eles vêm sempre aqui e são sempre bem-vindos", contou Graciele.

"Você já tomou 'bomba'?", indagou outra, referindo-se ao uso de anabolizantes. "Mallho desde os 16 anos e nunca precisei tomar [bomba]. Disciplina com academia e alimentação, você consegue ter resultados duradouros e sua saúde preservada", garantiu a influenciadora.