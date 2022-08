Carolina Dieckmann surge de biquíni em postagem reclamado do frio - Reprodução/Instagram

Publicado 19/08/2022 15:52

Rio - Carolina Dieckmann impressionou os fãs, nesta sexta-feira, ao surgir vestindo um biquíni laranja em foto postada no Instagram. A atriz de 43 anos ostentou a boa forma e aproveitou para falar sobre a chegada de uma frente fria ao Rio de Janeiro, com queda da temperatura e chuvas pela cidade

"O clima é de sextou, mas a foto é de ontem, porque hoje não ta dando pra botar o nariz na porta de tanto vento e frio… Alô, meu Rio de Janeiro, que clima é esse?", escreveu a artista, na legenda da publicação. Nos comentários, ela colecionou elogios dos fãs: "Linda, arrasou", declarou uma seguidora. "Gata", disparou outra internauta. Uma pessoa ainda deixou um recado positivo para Carolina: "Preocupa não que semana que vem o sol vem", disse.

Recentemente, Carolina Dieckmann reuniu famosos ao se apresentar com o espetáculo "Karolkê" no Teatro Fashion Mall, na Zona Sul do Rio. Fernanda Paes Leme, Giovanna Antonelli e Vanessa Giácomo foram algumas das artistas que prestigiaram a peça. Depois de duas sessões esgotadas em agosto, a atriz retorna com o show em 12 de setembro para uma sessão extra.