Tempo deve permanecer instável durante todo o fim de semanaArquivo/Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 19/08/2022 07:25 | Atualizado 19/08/2022 07:37





Por conta da aproximação de uma frente fria, núcleos de chuva se formam sobre o município, ainda de acordo com o Alerta Rio. A previsão é de chuva fraca a moderada para as próximas horas.



RIO EM ESTÁGIO DE MOBILIZAÇÃO | O COR informa que o município entrou em ESTÁGIO DE MOBILIZAÇÃO às 06h20 desta sexta, dia 19 de agosto de 2022, devido à previsão de chuva moderada nas próximas três horas: https://t.co/8X8xWTLE40#temporj#CORInforma#CORRio pic.twitter.com/wESw2GOgqT — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) August 19, 2022 Em algumas regiões, como em Madureira, na Zona Norte, e no Recreio, na Zona Oeste, chovia forte logo no início na manhã. Para o sábado, a previsão, de acordo com o Climatempo, é de temperatura máxima chegando somente aos 19°C, sendo a mais baixa registrada no inverno, e mínima de 15°C, com 90% de chance de chuva. Rio - A cidade do Rio entrou em estágio de mobilização às 6h20 desta sexta-feira (19) devido à previsão de chuva moderada nas próximas três horas. No município, o céu está nublado e as temperaturas vão variar entre 13°C e 23°C, segundo o Alerta Rio. Há previsão de ressaca no mar, com ondas que podem chegar a 3 metros de altura em todo o litoral.Por conta da aproximação de uma frente fria, núcleos de chuva se formam sobre o município, ainda de acordo com o Alerta Rio. A previsão é de chuva fraca a moderada para as próximas horas.Em algumas regiões, como em Madureira, na Zona Norte, e no Recreio, na Zona Oeste, chovia forte logo no início na manhã. Para o sábado, a previsão, de acordo com o Climatempo, é de temperatura máxima chegando somente aos 19°C, sendo a mais baixa registrada no inverno, e mínima de 15°C, com 90% de chance de chuva.

Já no domingo, o dia será nublado, com previsão de pancadas de chuvas durante a madrugada e a manhã. As temperaturas ficam entre 22°C e 15°C. Na parte da tarde, o sol deve aparecer entre as nuvens.



O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.



Recomendações:



- Siga sua rotina, mas fique atento;

- Acompanhe a previsão do tempo do Alerta Rio e suas atualizações;

- Mantenha-se informado através dos meios de comunicação e canais oficiais do COR;

- Todos os cidadãos devem se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. Basta enviar o CEP de casa para o nº 40199, por mensagem de texto. É gratuito!

- Baixe o aplicativo do COR.Rio, disponível para Android (http://bit.ly/appcor_android) ou iOS (http://bit.ly/appcor_ios )

- Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).