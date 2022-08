Motorista é preso com maconha e cocaína escondidas em aparelho de som. - Divulgação

Publicado 19/08/2022 19:24

Rio- A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na madrugada desta sexta-feira (19), um motorista com cerca de seis quilos de maconha e um quilo de cocaína dentro do veículo durante abordagem na BR-116, altura da divisa de Teresópolis com Guapimirim, Região Serrana do Rio.

A droga estava escondida dentro de uma caixa de som no porta malas do automóvel. De acordo com a PRF, o veículo detido e o material ilícito foram levados para a 110ª DP (Teresópolis). A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O caso foi encaminhado para a Justiça.