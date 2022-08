O professor Allan de Souza fez uma canção antirracista infantil para valorizar todos os tipos de cabelo de seus alunos - Divulgação

O professor Allan de Souza fez uma canção antirracista infantil para valorizar todos os tipos de cabelo de seus alunosDivulgação

Publicado 19/08/2022 18:46 | Atualizado 19/08/2022 19:16

Rio - É com uma canção infantil sobre autoestima e valorização de cada tipo de cabelo de seus alunos que o professor Allan de Souza, do Espaço de Desenvolvimento Infantil (EDI) Professor Carlos Falseth, no Jardim América, Zona Norte, emocionou nas redes sociais nesta semana.

Com letra que cita alguns alunos e o seu tipo individual de cabelo, ele busca ensinar sobre a importância da representatividade de maneira didática e lúdica.

"O meu cabelo é bem bonito. É black power e bem pretinho.

O do João também é bonito, é amarelo e bem lisinho.

O da Vitória é uma gracinha, cor de chocolate, feito de trancinha.

O do Ricardo é muito legal, é bem crespinho e é natural. Muitos formatos, vários cabelos.

Não tenha medo, se olhe no espelho. Ele representa a sua identidade. Ninguém vai tirar a minha liberdade".

Segundo o professor de Português e Literatura, a canção nasceu a partir de uma conversa com outra professora da turma. Ela desejava um trabalho mais voltado para a questão antirracista, embora a dupla já tivesse diversos livros sobre essa temática com as crianças. Com esta perspectiva, ele achou que era a hora de escrever algo musical.

O professou afirmou que a forma como as crianças receberam a música foi "muito maravilhosa, eles curtiram muito. Trocamos ideias sobre essa questão, para eles entenderem a importância do cabelo de cada um".

"Acredito muito que o caminho para uma infância sem difusão de preconceitos ou intolerâncias parte daquilo que a gente como família e educador cultiva neles desde cedo, formando assim um intelecto já socializado com práticas de respeito, autoestima e valorização daquilo que cada um traz na sua ancestralidade. Enfim, que esta canção seja mais um elemento importante neste combate ao racismo na infância fazendo com que nossos pequenos não tenham, em nenhum momento, vergonha ou medo de ser quem são", escreveu Allan no post que viralizou.