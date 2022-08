Delegacia de Homicídio da Baixada e Corpo de Bombeiros realizaram buscas no Rio Guandu para encontrar os jovens desaparecidos em Nova Iguaçu - Marcos Porto/Agência O Dia

Delegacia de Homicídio da Baixada e Corpo de Bombeiros realizaram buscas no Rio Guandu para encontrar os jovens desaparecidos em Nova IguaçuMarcos Porto/Agência O Dia

Publicado 19/08/2022 19:06

DIA, Ana Maria Costa, mãe de Matheus Costa da Silva, de 21 anos, disse não saber mais onde procurar por eles: Rio - A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros encerraram as buscas no Rio Guandu , no início da noite desta sexta-feira (19), pelos quatro jovens desaparecidos . Nada foi encontrado na região. Há sete dias sem resposta sobre o paradeiro das vítimas, a mãe de um dos quatro jovens desaparecidos em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, chorou de angústia ao contar dos momentos difíceis que vem passando. Ao, Ana Maria Costa, mãe de Matheus Costa da Silva, de 21 anos, disse não saber mais onde procurar por eles:

"Foi uma semana de angústia, tristeza, não sabemos mais onde procurar. A gente espera resposta da polícia porque isso é desesperador, é angustiante. A dor é grande, a tristeza é demais, o desespero nem se fala. Dói muito não ter notícias do meu filho. Preferia uma punhalada no coração do que isso. É muito desesperador também para as outras famílias. Só queria que isso tudo acabasse e que encontrassem logo esses meninos para acabar com essa dor", desabafou.

fotogaleria

As buscas por Matheus, Douglas de Paula Pampolha dos Santos, 22, Adriel Andrade Bastos, 24 e Jhonatan Alef Gomes Francisco, 28, tiveram início às 7h30 desta sexta-feira (19), com a participação de três mergulhadores do Corpo de Bombeiros. A operação foi iniciada em uma área de mata, bastante isolada, na região do bairro Cabuçu, em Nova Iguaçu, mas nenhum vestígio dos jovens foi encontrado. No início desta tarde, os agentes da Civil e dos Bombeiros se locomoveram até o município de Seropédica, vizinho à cidade do desaparecimento, para realizar a procura no Rio Guandu, onde também nada foi encontrado.

De acordo com a delegada titular da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), Ana Carolina Lemos, responsável pelas investigações, as buscas foram realizadas após o recebimento de uma denúncia anônima.

Famílias não acompanharam as buscas

Segundo Ana Maria, as famílias de todos os rapazes estiveram na manhã desta sexta-feira na DHBF em busca de novas informações sobre as investigações. Os parentes afirmam que a especializada não está em contato com eles, o que dificulta ainda mais a comunicação.

A mãe de Matheus contou ainda que as famílias só souberam das buscas quando chegaram na delegacia. "Infelizmente não acompanhamos as buscas. Quando chegamos na DH, as equipes já tinham saído e não fomos informados sobre o local ao certo, já que o Rio Guandu é muito grande. Gostaríamos de estar acompanhando", lamentou.

Adilson Gomes Francisco, irmão de Jonathan, também esteve na delegacia e reclamou da falta de informações sobre as investigações. "Nós, como familiares, não estamos sabendo de nada. Nós viemos aqui [na DHBF] hoje justamente para saber de algo. Tem muita gente dizendo que está acontecendo uma busca lá [no Guandu]. Até agora eles [a polícia] não entraram em contato com a gente, desde o dia que que nós viemos aqui e prestamos depoimento, no domingo. Desde então não tem nenhuma informação. Não ligaram, não informaram nada e tudo que a gente ficou sabendo é através da mídia, através das redes sociais e até hoje está sendo assim", contou ele

Relembre o caso

Os quatro jovens desapareceram enquanto estavam a caminho de um shopping em Nova Iguaçu, no último dia 12. De acordo com testemunhas, homens armados e encapuzados, que supostamente seriam milicianos, teriam interceptado o carro de aplicativo e os sequestrado. A versão foi confirmada pelo próprio motorista do carro.

Quem tiver informações sobre o desaparecimento dos rapazes e do motorista de aplicativo, entre em contato nos telefones (21) 22531177 / 0300 253 1177 (interior) ou envie uma mensagem para o Whatsapp Desaparecidos +55 21 98849-6254.