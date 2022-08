Homem acusado de tentar estuprar uma mulher, no Flamengo - Reprodução

Publicado 19/08/2022 20:32 | Atualizado 19/08/2022 20:39

Rio- O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou Marcos Vinicius Vieira pela tentativa de estupro contra uma mulher, no sábado passado (13), no Flamengo, Zona Sul do Rio. A Promotoria também pediu a prisão preventiva do suspeito, já que o homem não tem endereço certo ou trabalho fixo e possui diversas anotações criminais.